Фотосессия мужчины в IKEA покорила пользовательницу Tinder

Пользователь Tinder Ли (Lee) из Великобритании прославился благодаря необычным фото, которые он разместил в своем аккаунте в приложении. Об этом пишет Daily Mail.

На снимках мужчина лежит в кровати, завернутый в одеяло, читает в библиотеке и сидит в туалете, будто бы смущенный тем, что его застали в не самый подходящий момент. Все фото сделаны в магазине IKEA, о чем мужчина написал у себя в профиле.

На его аккаунт обратила внимание другая пользовательница приложения — британка Наташа Рейд. Девушка сначала не поняла, где именно позировал Ли, но отметила, что интерьер на фото ей понравился. Прочитав описание его профиля и узнав, что мужчина сделал снимки в IKEA, Рейд удивилась его находчивости и чувству юмора.

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В комментарии Daily Mail она объяснила, почему решила лайкнуть профиль мужчины и начать с ним общаться. «Это абсолютно точно хороший способ выделиться в Tinder. Я думаю, эти фото многое говорят о его характере. Наверное, его считают веселым и потенциально хорошим мужем. Он не боится быть особенным в общественном месте, и, скорее всего, наедине тоже», — сказала она.

Пока Ли и Рейд еще не ходили на свидание, но девушка говорит, что они продолжают общаться. Даже если из этого ничего не получится, Рейд признается, что рада была познакомиться с таким человеком и подружиться с ним.

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