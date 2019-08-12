Раскрыты лучшие способы начать откровенный разговор в Tinder

Авторы блога Swipelife.Tinder составили список вопросов, которые помогут начать откровенный разговор с собеседником в приложении для знакомств.

Среди вопросов было несколько тех, что касались непосредственно личного опыта человека: «Какой день был самым лучшим в твоей жизни и почему?» и «Какое качество ты ценишь больше всего в партнере?». Последний вопрос, по мнению авторов, поможет сразу оценить, получат ли оба партнера от отношений то, что хотят.

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Однако большинство вопросов были нестандартными и предлагали человеку представить себя в воображаемой ситуации. Например, чтобы узнать о предпочтениях нового знакомого в еде, эксперты рекомендовали спросить у него, какое бы блюдо он съел, если бы это был его последний прием пищи в жизни.

По мнению специалистов, многое о ценностях человека могут рассказать его ответы на такие вопросы, как «Если бы ты мог отказаться от сна на год и не уставать, на что бы ты потратил свободное время?» и «Что бы ты выбрал: американские горки или книгу?»

Авторы статьи также отметили, что о характере человека можно узнать, спросив у него, какую татуировку он бы сделал, если бы она через год исчезла. «Если он хочет черный "рукав»" скорее всего, он уверен в себе и порывист», — написали эксперты.

Вопрос «Хотел бы ты участвовать в реалити-шоу?» поможет понять, кем именно является собеседник: экстравертом или интровертом.

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