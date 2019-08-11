Известная YouTube-блогерша встревожила фанатов внезапным исчезновением

Британская YouTube-блогерша Марина Джойс (Marina Joyce) посеяла панику среди своих поклонников из-за внезапного исчезновения, сообщает Metro. Фанаты начали регулярно оставлять сообщения в соцсетях, из-за чего пропажей девушки заинтересовались в полиции.

О местоположении девушки и ее безопасности начали волноваться через некоторое время после выхода ее последнего видео. 21 июня она опубликовала ролик об ухаживании за своими волосами и пообещала новый контент через неделю. Однако с тех пор обновления на канале не публиковались. Полиция начала поиски Джойс в конце июля, отметив, что последний раз ее видели в лондонском районе Харинги.

Ситуация накалилась после того, как парень 22-летней блогерши Брэндон Мехмед (Brandon Mehmed) написал, что возлюбленная в порядке, однако в полиции сообщили, что она все еще считается пропавшей. Фанаты начали даже подозревать Мехмеда в причастности к ее исчезновению.

В соцсетях набрал популярность хэштег #SaveMarinaJoyce — во второй раз за последние годы. В 2016 году поклонники Джойс также переживали по поводу ее поведения. Тогда некоторые разглядели в ее видеоролике скрытые призывы о помощи, а также заметили синяки на спине и руках.

Лишь 10 августа полиция официально подтвердила, что девушка нашлась и находится в безопасности. Мехмед также опубликовал официальный пост об этом. Он анонсировал новое видео от Джойс, в котором она объяснит произошедшее исчезновение. По словам парня, он не ожидал, что так много фанатов станут обвинять его в причинении вреда девушке.

Мехмед подчеркнул, что не может раскрыть деталей произошедшего — это сделает сама блогерша. Пока видео-объяснение не опубликовано, в соцсетях интернет-знаменитости также все еще нет обновлений.

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