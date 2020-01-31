Скандальный блогер подрался на ринге и одержал победу

Американский видеоблогер Джейк Пол (Jake Paul) одержал победу в боксерском поединке с блогером AnEsonGib. Как пишет Forbes, интернет-звезды подрались на ринге в Майами.
Поединок длился две минуты 18 секунд. Судья объявил о победе Пола в первом раунде, после того как тот в третий раз повалил соперника на землю. Скандально известный блогер выразил бурную радость по поводу победы и вскочил на ограду ринга. Среди тех, кто поддерживал его в зрительном зале, был его брат, блогер Логан Пол (Logan Paul).
Через несколько минут после окончания поединка Джейк Пол вызвал на бой британского блогера и рэпера KSI. Он несколько раз дрался с Логаном Полом.
Джейк Пол известен провокационными пранками, громкими вечеринками и зачастую оскорбительным для других поведением. В настоящий момент на его канал на YouTube подписаны 19,7 миллиона пользователей. По данным Forbes, за 2018 год Пол заработал 21,5 миллиона долларов. В 2019 году он и его брат не вошли в список самых высокооплачиваемых блогеров YouTube.