Скандальный блогер подрался на ринге и одержал победу

Американский видеоблогер Джейк Пол (Jake Paul) одержал победу в боксерском поединке с блогером AnEsonGib. Как пишет Forbes, интернет-звезды подрались на ринге в Майами.

Поединок длился две минуты 18 секунд. Судья объявил о победе Пола в первом раунде, после того как тот в третий раз повалил соперника на землю. Скандально известный блогер выразил бурную радость по поводу победы и вскочил на ограду ринга. Среди тех, кто поддерживал его в зрительном зале, был его брат, блогер Логан Пол (Logan Paul).

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Через несколько минут после окончания поединка Джейк Пол вызвал на бой британского блогера и рэпера KSI. Он несколько раз дрался с Логаном Полом.

Джейк Пол известен провокационными пранками, громкими вечеринками и зачастую оскорбительным для других поведением. В настоящий момент на его канал на YouTube подписаны 19,7 миллиона пользователей. По данным Forbes, за 2018 год Пол заработал 21,5 миллиона долларов. В 2019 году он и его брат не вошли в список самых высокооплачиваемых блогеров YouTube.

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