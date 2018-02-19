Мэйуэзер согласился тренировать звезду YouTube

Американский видеоблогер Джейк Пол (13 миллионов подписчиков) рассказал, что его новым тренером станет бывший чемпион мира в пяти весовых категориях Флойд Мэйуэзер. Об этом Пол объявил в новом ролике, где появился профессиональный спортсмен.

«Я прикрою твою спину. Я натренирую тебя. Я помогу тебе приобрести определенные навыки, которые понадобятся тебе в борьбе», — сказал Мэйуэзер в разговоре с видеоблогером. Они сошлись во мнении, что противнику «придет конец».

Мэйуэзер должен будет подготовить Пола к боксерскому поединку против другого известного блогера KSI, который в начале февраля уже дрался в Лондоне с интернет-знаменитостью Джо Веллером. Бой смотрели онлайн более миллиона человек.

Сразу после победы KSI вызвал Пола на боксерский поединок. Последний согласился, однако несколько раз просил драться по правилам MMA, на что получал отказ. Затем Пол предложил компромисс: один раунд по правилам смешанных единоборств, а еще один — по правилам бокса. KSI поиздевался над противником в соцсетях после появления Мэйуэзера.

«Получил Мэйуэзера в качестве тренера и все еще хочешь драться по правилам ММА? Проваливай отсюда», — написал KSI в Twitter.

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