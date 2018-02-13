Аналог огнемета Илона Маска собрали из подручных средств

So I Had This Idea... / YouTube

Автор YouTube-канала So I Had This Idea в домашних условиях воссоздал безопасный огнемет, представленный Илоном Маском в начале 2018 года. Об этом сообщает CNet.

Изобретатель рассказал, что для создания реплики ему понадобились страйкбольная винтовка STAR XR-5 1508 Airsoft Gun, велосипедное крепление для бутылки, баллон пропана, удлинительный шланг и паяльная лампа.

Весь процесс сборки блогер подробно описал в опубликованном ролике. В конце видео он продемонстрировал работу безопасного устройства. Чтобы реплика выглядела аутентично, мужчина повесил на огнемет логотип The Boring Company — компании, которая выпустила оригинальную версию девайса.

В конце января основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск предложил подписчикам Twitter приобрести безопасный огнемет на случай зомби-апокалипсиса. Устройство продавалось за 500 долларов, однако с учетом налогов и доставки стоимость возрастала до 700 долларов. Менее чем за неделю предприниматель распродал все 20 тысяч девайсов.

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