Созданы неуязвимые для респираторных вирусов свиньи

Ученые из Рослинского института создали генетически модифицированных свиней, которые устойчивы к вирусам PRRSV, вызывающим репродуктивно-респираторный синдром. Об этом сообщает издание Gizmodo.

В своей работе исследователи использовали технологию CRISPR/Cas9. С помощью нее они удалили часть гена, играющего ключевую роль в проникновении PRRSV в клетки. Редактирование ДНК было осуществлено на начальной стадии развития эмбриона. Генетическая кассета, кодирующая белок Cas9 и направляющую его РНК (sgРНК), вводилась в зиготу (оплодотворенную яйцеклетку), после чего последнюю трансплантировали свиноматкам.

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Анализ показал, что клетки родившихся поросят были невосприимчивы к основным штаммам вируса PRRSV. У животных отсутствовал белок CD163, который в норме находится на поверхности иммунных клеток макрофагов. Показано, что свиньи, у которых в гене, кодирующем белок, имеются мутации, не болеют репродуктивно-респираторным синдромом.

CRISPR/Cas9 — комплекс молекул, с помощью которого ученые разрезают ДНК в определенном месте. Cas9 действует как ножницы, а sgРНК, соединяясь с нуклеиновой кислотой по принципу комплементарности, указывает белку участок, в который необходимо внести разрыв.

Репродуктивно-респираторный синдром у свиней характеризуется короткими периодами потери аппетита, повышенной температурой, кашлем, самопроизвольными абортами и рождением нежизнеспособного потомства.