НАСА обнаружило «странные формы жизни»

Ученые Института астробиологии НАСА обнаружили в мексиканской пещере «странные формы жизни» — неизвестные современной науке экстремальные формы организмов, запертые в кристаллах селенита. Об этом пишет The Telegraph.

Специалисты обнаружили около 40 штаммов бактерий, архей и вирусов, ближайшие известные науке родственники которых отличаются от них примерно на 10 процентов. Данные организмы, по оценкам ученых, находились в изолированном состоянии в течение 10-60 тысяч лет.

Пещера, в которой найдены существа, располагается над магматическим карманом, вследствие чего прогревается геотермальным теплом до 60 градусов Цельсия. В ней, по оценкам ученых, высокие уровни влажности и закисленности атмосферы, а также нет кислорода.

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Большая часть организмов не могла бы выжить в такой среде, однако найденные существа используют для получения энергии сульфиды, железо, марганец и оксид меди. По мнению ученых, находка вселяет уверенность в возможность существования жизни на ледяных лунах Юпитера и Сатурна.