В России впервые создадут целевой капитал для борьбы с детским раком

В ходе первого заседания Попечительского совета фонда поддержки и развития в области детской гематологии, онкологии и иммунологии «Врачи, инновации, наука — детям» было объявлено о начале формирования целевого капитала для исследований в области медицины. Об этом директор фонда Татьяна Бурмистрова рассказала dni.ru.

«Мы сегодня объявляем о том, что создан фонд, что у него есть попечительский совет, но также и о том, что начато формирование эндаумента, целевого капитала фонда для того, чтобы исследования в области борьбы с онкологическими заболеваниями имели долгосрочную финансовую основу», — заявила Бурмистрова.

Председателем попечительского совета фонда назначен первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко. Также в заседании совета примут участие двукратная олимпийская чемпионка Елена Исинбаева, актриса Чулпан Хаматова и физик Георгий Рыкованов.

Бурмистрова отметила, что наука существенно продвинулась в гематологии, онкологии и иммунологии: «Если в 1991 году более 80 процентов детей, заболевавших раком, умирало, то сейчас умирает только 30 процентов». Также она добавила, что это первое в российской истории создание эндаумента для развития науки в сфере медицины и здравоохранения.