Глава Подмосковья призвал чиновников избегать «нарывов» с политическим исходом

Губернатор Московской области Андрей Воробьев указал на необходимость своевременно решать возникающие проблемы, не допуская ситуаций, которые могут привести к политическим последствиям. Такое заявление он сделал на семинаре для глав муниципалитетов по эффективному госуправлению, передает РИА Новости в пятницу, 23 июня.

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По его словам, в Москве и Подмосковье сконцентрировано много людей с активной гражданской позицией, а следовательно, существует значительное количество вызовов, с которыми местные власти должны справляться своевременно. «Потому что нерешенная проблема, как известно, приводит к нарыву, а нарыв приводит уже к каким-то политическим последствиям. Наша задача — не допускать формирования неразрешенных, затянувшихся проблем», — сказал Воробьев.

Работать в этом направлении, подчеркнул глава региона, нужно «превентивно, заглядывая за горизонт».

Семинар для руководителей органов государственной и муниципальной власти, посвященный внедрению современных принципов проектного управления, проходит 23-24 июня на базе корпоративного университета Сбербанка в Подмосковье. Программа курса включает в себя теоретическую часть: лекции, семинары, дискуссии, а также практическую — представление и защита проектов, уточняет телеканал «360». Мероприятие организуется третий год подряд.

22 июня подмосковные власти приостановили работу мусорного полигона «Кучино» в Балашихе, после того как глава государства Владимир Путин поставил задачу в месячный срок закрыть свалку, на которую ему пожаловались жители Московской области в ходе прямой линии. Ранее глава Минприроды объяснил, что полигон закроют не ранее 2019-го года, но президента этот срок не удовлетворил.