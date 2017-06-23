Мусор с полигона в Балашихе пообещали вывезти менее чем за неделю

Перераспределение мусора с полигона твердых бытовых отходов «Кучино», закрытого по требованию российского президента Владимира Путина, займет менее недели. Об этом заявили в пресс-службе министерства экологии и природопользования Московской области в пятницу, 23 июня, сообщает ТАСС.

По данным ведомства, полигон принимал до 90 процентов коммунальных отходов Москвы. Их перераспределением, помимо правительства столицы и области, занимаются специалисты профильных компаний.

Вместе с тем ряд компаний, вывозивших отходы на полигон в Балашихе, назвали сложившуюся ситуацию коллапсом. В частности, «Эко Строй Сервис» отменил все заказы и вернул на базу грузовики, забитые мусором, пишет агентство.

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В подмосковном министерстве экологии подчеркнули, что правоохранительные органы и профильные надзорные ведомства следят за тем, чтобы компании не сбрасывали мусор в запрещенных местах.

22 июня президент России Владимир Путин потребовал в течение месяца закрыть свалку в Балашихе, на которую ему пожаловались местные жители в ходе прямой линии. В тот же день подмосковный губернатор поручил исполнить решение главы государства. Полигон был закрыт следующим утром.

Власти региона заявили, что твердые бытовые отходы с него будут перераспределены в Ногинский, Можайский, Клинский и Люберецкий районы области. Глава Можайска позднее отметил, что при таких объемах местный полигон будет переполнен уже через полтора года.