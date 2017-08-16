Главой Балашихи избран Сергей Юров

Главой Балашихинского городского округа Подмосковья стал Сергей Юров, ранее занимавший пост мэра Реутова (Московская область). Об этом в среду, 16 августа, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на администрацию муниципалитета.

«Совет депутатов Балашихи сегодня избрал большинством голосов Сергея Юрова», — рассказал собеседник агентства.

Материалы по теме Включили аварийку После закрытия свалки в Балашихе Путин приехал в удмуртский барак

4 июля Юров стал временно исполняющим обязанности мэра Балашихи. Эта должность стала вакантной в связи с уходом Евгения Жиркова, подавшего в отставку 27 июня после резонансного закрытия мусорного полигона «Кучино».

Закрыть полигон в Балашихе потребовал президент России Владимир Путин, после того, как местные жители в ходе прямой линии пожаловались главе государства, что свалка разрослась до такой степени, что приближается к их домам. На следующий день по поручению властей региона полигон был закрыт. Рекультивация занимаемой им территории, по предварительным оценкам, обойдется в четыре миллиарда рублей.

Сергей Юров уроженец города Юбилейного Московской области. Имеет два высших образования по специальности «Ракетостроение» и «Государственное и муниципальное управление». С 2003 года работал на различных должностях в администрации города Реутов. 3 августа 2014-го на досрочных выборах набрал более 88 процентов голосов избирателей, став самым молодым избранным главой Реутова.