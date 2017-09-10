Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова добилась проведения выборов в СИЗО Алтайского края, где задержанные едва не лишились возможности проголосовать. Об этом в воскресенье, 10 сентября, сообщается на сайте омбудсмена.

В четверг, 7 сентября, на имя Москальковой поступило обращение от члена Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) региона, который рассказал, что местные СИЗО не готовы к проведению выборов. «Все задержанные — граждане Российской Федерации, не имели возможности проголосовать, поскольку сотрудники СИЗО не предусмотрели процедуру выдачи паспортов. Кроме того, у граждан не было информации, к какому избирательному участку они приписаны, а Территориальная избирательная комиссия не предпринимала никаких действий для реализации избирательных прав граждан», — отмечается в сообщении пресс-службы омбудсмена.

После того, как Москалькова, ознакомившись с этими материалами, обратилась в региональное УФСИН и к уполномоченному по правам человека в Алтайском крае Борису Ларину, ей доложили, что к 10 сентября во все следственные изоляторы края привезут урны для голосования. В готовности СИЗО к проведению выборов в итоге убедился региональный омбудсмен вместе с членами ОНК и наблюдателями от кандидатов и политических партий. В результате отдать свой голос получили возможность более 300 человек.

В единый день голосования, 10 сентября, выборы проходят почти во всех регионах России, кроме Ингушетии, Магаданской области и Санкт-Петербурга. В 16 субъектах выбирают глав регионов, еще в шести — депутатов региональных парламентов. Всего в воскресенье проходит 5,8 тысячи выборов разного уровня, число кандидатов превышает 88 тысяч.