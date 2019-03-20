Десятки тюремщиков наказали за бунт в колонии для особо опасных преступников

В Саратовской области 34 сотрудника системы ФСИН привлечены к дисциплинарной и административной ответственности из-за нарушений в колонии ИК-7 для особо опасных преступников, где одна группа заключенных избила другую. Об этом в среду, 20 марта, сообщает прокуратура региона.

Как уточняется в сообщении, после инцидента ведомство провело проверку в исправительном учреждении. Нарушения различного характера были выявлены в медицинской части, пищеблоке, промышленной зоне и спальных помещениях.

Некоторые из них касались привлечения заключенных к труду. Часть арестантов работала на швейном производстве свыше установленной 8-часовой нормы, однако сверхурочная работа не была оплачена. Кроме того, зафиксированы случаи, когда осужденные были допущены к выполнению работ без средств индивидуальной защиты.

В ведомстве также отметили, что в отдельных отрядах и столовой ИК-7 имели место факты взаимодействия осужденных различных видов режима, нарушения порядка получения ими посылок, а автоматическая пожарная сигнализация находилась в неисправном состоянии.

О конфликте между заключенными исправительной колонии №7 (ИК-7) в Саратовской области, где содержатся особо опасные преступники, стало известно 1-го февраля. Часть осужденных отказалась подчиниться законным требованиям сотрудников администрации. Отмечается, что всего в колонии содержится около 800 опасных рецидивистов, при этом 75% из них не поддержали акцию неповиновения.

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