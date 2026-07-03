В России заметили Т-90М с «Ареной»

В России заметили танк Т-90М с комплексом защиты «Арена-М»

Модернизированный танк Т-90М с комплексом активной защиты (КАЗ) «Арена-М» заметили в России. Соответствующий кадр опубликовал Telegram-канал «Военный осведомитель».

На фото можно заметить Т-90М, который переводят на трале по дороге общего пользования. На башне танка видны датчики и пусковые установки КАЗ.

КАЗ предназначен для защиты танка от противотанковых ракет, гранат и кумулятивных снарядов. Датчики «Арены-М» способны обнаружить появление атакующего боеприпаса в защищаемом секторе. После этого комплекс инициирует пуск защитного боеприпаса, который уничтожает цель пучком поражающих элементов.

В июне заместитель гендиректора госкорпорации «Ростех» Николай Волобуев сообщил, что Т-90М непрерывно модернизируют на основе отзывов из зоны проведения специальной военной операции.

В мае на учениях Вооруженных сил России заметили Т-72Б3 с КАЗ «Арена-М».