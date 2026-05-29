Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
14:40, 29 мая 2026Наука и техника

Уникальный Т-72Б3 с «Ареной» заметили на учениях

Российский танк Т-72Б3 с КАЗ «Арена-М» заметили на учениях
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Сергей Мирный / РИА Новости

Модернизированный российский танк Т-72Б3, который оснастили комплексом активной защиты (КАЗ) «Арена-М», заметили на учениях. На соответствующие кадры обратил внимание Telegram-канал «Осведомитель».

Отмечается, что уникальную машину применили в ходе учений группировки войск «Центр». На изображениях видны элементы «Арены», установленные на башне танка. Кроме того, машина получила дополнительные блоки динамической защиты, «мангал» для защиты башни от дронов и комплекс радиоэлектронной борьбы.

КАЗ «Арена-М» предназначен для защиты техники от противотанковых ракет и гранат. Радиолокационная станция комплекса фиксирует приближение атакующего снаряда, затем происходит пуск одного из защитных боеприпасов, который уничтожают угрозу.

Материалы по теме:
Т-72, Т-90, «Армата» и не только: какие боевые танки есть у России?
Т-72, Т-90, «Армата» и не только:какие боевые танки есть у России?
10 апреля 2023
Танк Т-90: производство и боевое применение. В чем его превосходство над западными танками
Танк Т-90: производство и боевое применение.В чем его превосходство над западными танками
15 января 2025

В феврале 2025 года «Уралвагонзавод» показал танк Т-90М «Прорыв», оснащенный КАЗ.

В феврале 2024 года стало известно, что комплекс «Арена-М» представили на квалификационные испытания.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    МИД России пригрозил Румынии ответом

    Людям старше 50 лет дали несколько советов для здоровья суставов

    В России нашли способ ускорить заживление ожогов

    В Турции в ДТП с туристическим автобусом пострадали 16 человек

    Рублев вышел в 1/8 финала «Ролан Гаррос»

    Методы воспитания сына довели россиянку до статьи

    В России начались продажи нового компакт-кросса Kia

    МИД Польши возмутился героизацией бандеровцев на Украине

    Стало известно об атаке БПЛА в Черном море

    Полковник в отставке назвал цель беспилотников в Прибалтике, Польше и Румынии

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok