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17:19, 14 февраля 2024Наука и техника

Комплекс защиты «Арена-М» представили на квалификационные испытания

Генконструктор: комплекс «Арена-М» представлен на квалификационные испытания

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Комплекс активной защиты «Арена-М» представили на квалификационные испытания, заявил генеральный конструктор Научно-производственной корпорации «Конструкторское бюро машиностроения» Валерий Кашин. Об этом сообщает ТАСС.

«Данный комплекс активной защиты, предназначенный для защиты от противотанковых средств противника, представлен на квалификационные испытания. Одновременно мы ведем работу по усовершенствованию комплекса для защиты от барражирующих дронов», — сказал генконструктор.

В октябре агентство сообщило, что Минобороны России запатентовало образец танка Т-72Б3М с установленным комплексом «Арена-М».

В том же месяце ТАСС сообщил, что «Уралвагонзавод» передал российскому военному ведомству партию танков Т-90М и Т-72Б3М с дополнительной защитой.

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      Иван Потапов
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