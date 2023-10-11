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10:37, 11 октября 2023Наука и техника

Минобороны получило танки Т-90М и Т72Б3М с допзащитой

Минобороны России получило эшелон танков Т-90М и Т72Б3М с допзащитой

Фото: РИА Новости

Министерство обороны России получило партию танков Т-90М и Т72Б3М с дополнительной защитой. Об этом сообщает ТАСС.

Технику военному ведомству передал «Уралвагонзавод», которому исполняется 87 лет. «Вопросы по обеспечению потребностей Вооруженных сил России в надежной и высокоэффективной технике удается своевременно решать благодаря работе координационного совета при правительстве Российской Федерации», — сообщили на предприятии.

На заводе добавили, что технику погрузили на вагон-платформу 13-192-01, способную принимать машины массой до 65 тонн.

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Глава Минпромторга Денис Мантуров обратил внимание на то, что Т-72Б3М и Т-90 хорошо себя зарекомендовали в зоне проведения специальной военной операции (СВО), в связи с чем являются самыми востребованными танками.

В июле предприятие передало Минобороны очередную партию танков Т-90М и модернизированных Т-72Б3М.

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    Иван Потапов
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