Минобороны получило танки Т-90М и Т72Б3М с допзащитой

Минобороны России получило эшелон танков Т-90М и Т72Б3М с допзащитой

Министерство обороны России получило партию танков Т-90М и Т72Б3М с дополнительной защитой. Об этом сообщает ТАСС.

Технику военному ведомству передал «Уралвагонзавод», которому исполняется 87 лет. «Вопросы по обеспечению потребностей Вооруженных сил России в надежной и высокоэффективной технике удается своевременно решать благодаря работе координационного совета при правительстве Российской Федерации», — сообщили на предприятии.

На заводе добавили, что технику погрузили на вагон-платформу 13-192-01, способную принимать машины массой до 65 тонн.

Глава Минпромторга Денис Мантуров обратил внимание на то, что Т-72Б3М и Т-90 хорошо себя зарекомендовали в зоне проведения специальной военной операции (СВО), в связи с чем являются самыми востребованными танками.

В июле предприятие передало Минобороны очередную партию танков Т-90М и модернизированных Т-72Б3М.