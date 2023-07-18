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18:16, 18 июля 2023Наука и техника

Минобороны России передали партию Т-90М и Т-72Б3М

«Уралвагонзавод» передал Минобороны России очередную партию танков Т-90М и Т-72Б3М

Фото: Вадим Савицкий / РИА Новости

Концерн «Уралвагонзавод» (УВЗ, входит в госкорпорацию «Ростех») передал Министерству обороны России очередную партию танков Т-90М и модернизированных Т-72Б3М. Об этом сообщили в Telegram-канале УВЗ.

«УВЗ существенно нарастил темпы производства за последний год и сейчас поставил очередную партию танков Т-90М "Прорыв" и модернизированные Т-72Б3М в российские войска. При этом такая бронетехника особенно востребована при выполнении задач СВО», — говорится в сообщении.

Отмечается, что очередное выполнение контрактов на капитальный ремонт с глубокой модернизацией танков Т-72Б до уровня Т-72Б3М, усовершенствование Т-80БВ до уровня Т-80БВМ и производство Т-90М «с нуля» говорит об эффективности производственной системы УВЗ и квалификации работников концерна.

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В июне в концерне «Калашников» сообщили, что предприятие «НИИ стали» начало поставки отечественным предприятиям машиностроения маскирующего материала «Накидка» для танков.

В мае в «Ростехе» рассказали, что Челябинский тракторный завод превысил выпуск дизельных двигателей по итогам первого квартала 2023 года на 12 процентов в сравнении с показателями периода холодной войны. Предприятие выпускает двигатели для Т-72Б3М, Т-90М и Т-14 «Армата».

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    Даниил Иринин
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