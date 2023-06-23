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18:02, 23 июня 2023Наука и техника

«Калашников» начал поставки «Накидки» для танков

«Калашников» начал поставки материала «Накидка» для маскировки танков

Фото: АО «Концерн «Калашников»

Предприятие «НИИ стали», входящее в концерн «Калашников», начало поставки отечественным предприятиям машиностроения маскирующего материала «Накидка» для танков. Об этом сообщили в пресс-службе концерна.

«Специальный защитный материал "Накидка" производства АО "НИИ стали", обеспечивающий снижение заметности танков и другой боевой техники в широком диапазоне длин волн, начал поступать в адрес заказчика для использования в условиях боевых действий. В частности, ряд предприятий отечественного машиностроения уже получил первые образцы "Накидки" от НИИ стали для укомплектования этим средством защиты производимых танков», — говорится в сообщении.

В концерне уточнили, что в боевых действиях бронетанковую технику выводят из строя не только противотанковыми средствами, но и артиллерийскими обстрелами или ракетными атаками с больших дистанций. Обстрел ведут после обнаружения противником техники с помощью спутниковых или авиационных средств разведки.

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«Накидка» защищает технику от обнаружения радиолокационными и тепловизионными приборами разведки. Деформирующее окрашивание материала также обеспечивает оптическую маскировку. Отмечается, что «Накидка» становится обязательным элементом комплектования российской бронетанковой техники, направляемой в зону боевых действий.

В августе 2022 года в зоне проведения специальной военной операции заметили танк Т-90М «Прорыв-3» с комплексом средств снижения заметности «Накидка». Также машина получила решетчатую конструкцию на крыше башни.

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    Даниил Иринин
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