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В зоне проведения СВО заметили Т-90М с дополнительной защитой

В зоне проведения СВО заметили танк Т-90М с дополнительной защитой крыши башни
СюжетСпециальная военная операция на Украине:

Фото: телеграм-канал «Военный Осведомитель»

Модернизированные танки Т-90М «Прорыв-3», которые участвуют в специальной военной операции (СВО) на Украине, получили дополнительную защиту. Машины оснастили решетками, которые прикрывают крышу башни. Фотографию танка опубликовал Telegram-канал «Военный Осведомитель», пишет «Российская газета».

На снимке виден танк Т-90М с комплексом средств снижения заметности (КССЗ) «Накидка», который оснастили решетчатой конструкцией на крыше башни. Экран может защитить машину от боеприпасов, которые запускают и сбрасывают с беспилотников.

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Т-90М получил гладкоствольную пушку 2А82-1М и новый башенный модуль с многослойным бронированием. Защиту машины обеспечивают решетчатые экраны и динамическая защита «Реликт».

Ранее в августе «Уралвагонзавод» передал Министерству обороны России партию модернизированных танков Т-90М и бронированных ремонтно-эвакуационных машин БРЭМ-1М.

В апреле в районе проведения спецоперации заметили танки Т-80БВ с новыми тралами и дополнительной защитой. Танки получили решетчатые экраны, которые обеспечивают дополнительную защиту крыши башни.

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Даниил Иринин
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