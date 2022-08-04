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Минобороны получило партию модернизированных Т-90М

«Уралвагонзавод» передал Минобороны России партию БРЭМ-1М и танков Т-90М «Прорыв»

Фото: Александр Щербак / ТАСС

«Уралвагонзавод» (входит в «Ростех») передал партию модернизированных танков Т-90М «Прорыв» и бронированных ремонтно-эвакуационных машин БРЭМ-1М Министерству обороны России. Об этом сообщило предприятие, передает ТАСС.

«"Уралвагонзавод" <…> отправил очередную партию спецтехники в рамках исполнения государственного оборонного заказа. В адрес Министерства обороны РФ отгружены танки Т-90М "Прорыв" и бронированные ремонтно-эвакуационные машины БРЭМ-1М. По доброй традиции в спецтехнику вложили рисунки маленьких тагильчан», — отметили в сообщении.

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Модернизированный танк Т-90М получил новый башенный модуль и гладкоствольную пушку 2А82-1М калибра 125 миллиметров с новой системой управления огнем. Защищенность машины обеспечивает динамическая защита «Реликт» и решетчатые экраны.

В июле военкор Олег Марзоев показал кадры работы экипажа Т-90М ночью. Танкисты обнаружили замаскированную цель с помощью тепловизора и поразили ее первым выстрелом.

В июне в публикации 19FortyFive отметили, что российский Т-90М является «слишком продвинутым», чтобы считать его танком третьего поколения. Т-90М унифицирован по системам связи и управления с Т-14 «Армата».

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Даниил Иринин
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