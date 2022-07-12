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Работу экипажа Т-90М показали на видео

Военкор Марзоев показал кадры боевой работы экипажа танка Т-90М

Экипаж российского танка Т-90М в ходе специальной военной операции на Украине поразил технику Вооруженных сил Украины (ВСУ) ночью. Кадры боевой работы экипажа машины, снятые в боевом отделении, опубликовал военкор Олег Марзоев в своем Telegram-канале.

Отмечается, что экипаж Т-90М, который находился на подготовленной позиции на Запорожском направлении, обнаружил замаскированную цель с помощью тепловизора. Обнаруженный объект поразили первым выстрелом из танковой пушки.

Тепловизионный прибор является частью системы управления огнем (СУО) «Калина» танка Т-90М. СУО получила комбинированный прицел наводчика «Сосна-У» с лазерным дальномером и тепловизионным каналом с тремя полями зрения, а также панорамный прицел командира «Соколиный глаз».

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В июне применение Т-90М в ходе боя в районе Изюма показали на видео. После поражения целей экипаж танка поставил дымовую завесу.

В том же месяце в публикации 19FortyFive Т-90М назвали слишком «продвинутым», чтобы считать его танком третьего поколения. Т-90М получил новое орудие 2А82-1М и комплекс динамической защиты «Реликт».

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