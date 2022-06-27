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Применение Т-90М в ходе спецоперации показали на видео

Применение танка Т-90М в ходе спецоперации на Украине показали на видео

В ходе специальной военной операции на Украине российские военные используют модернизированные танки Т-90М. Применение машины в ходе боя в районе Изюма показали на видео. Кадры опубликовал Telegram-канал «Военкоры Русской весны». На запись обратила внимание «Российская газета».

На записи видно, как модернизированный танк ведет огонь из основного орудия. Также экипаж Т-90М ставил дымовую завесу. Отмечается, что Т-90М поразил танк, боевую машину пехоты и опорный пункт противника.

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Модернизированный Т-90М создали в ходе опытно-конструкторской работы «Прорыв-3». Танк получил новый башенный модуль с многослойным бронированием и гладкоствольную пушку 2А82-1М калибра 125 миллиметров. Защищенность танка обеспечивает динамическая защита «Реликт» и решетчатые экраны.

Ранее в публикации 19FortyFive танк Т-90М назвали слишком «продвинутым». Модернизированный Т-90 унифицирован по системам связи и управления с перспективным танком Т-14 «Армата».

В мае «Уралвагонзавод» передал Министерству обороны России эшелон модернизированных танков Т-90М.

Синдром отмены: Россия


Даниил Иринин
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