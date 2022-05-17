«Уралвагонзавод» отправил Минобороны эшелон новейших танков Т-90М «Прорыв»

Концерн «Уралвагонзавод» передал Минобоны эшелон новейших танков Т-90М «Прорыв». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу предприятия.

«На Уралвагонзаводе состоялась торжественная отправка эшелона танков Т-90М "Прорыв" в адрес министерства обороны России», — сообщили в компании.

Ранее стало известно, что в ходе спецоперации на Украине российские военные применили основной боевой танк Т-90М «Прорыв-3» с покрытием, которое снижает заметность. Отмечается, что накидка снижает заметность танка. Маскировочное покрытие закрепили на корпусе и башне боевой машины.

Т-90М отличается от базовой версии танка новым башенным модулем с многослойным бронированием. Танк оснащен новой гладкоствольной пушкой 2А82-1М калибра 125 миллиметров и системой управления огнем «Калина». Также Т-90М получил решетчатые экраны, динамическую защиту «Реликт» и новый двигатель.