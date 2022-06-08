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В США оценили российский Т-90М

19FortyFive: Т-90М слишком продвинут, чтобы считать его танком третьего поколения

Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Российский Т-90М является слишком «продвинутым», чтобы считать его танком третьего поколения. Такую оценку привело американское издание 19FortyFive.

В публикации отмечается, что модернизированный Т-90, представленный в 2017 году, в настоящее время поступает в российские войска.

Обновленная машина получила, в частности, комплекс динамической защиты «Реликт», предназначенный для защиты от бронебойных оперенных подкалиберных снарядов, и противокумулятивные решетчатые экраны. В качестве гладкоствольной танковой пушки используется орудие 2А82-1М, отличающееся большей дальностью и улучшенной точностью стрельбы.

Издание уверяет, что по системам связи и управления Т-90М унифицирован с другим российским танком, Т-14 «Армата», от которого первый отличается меньшей стоимостью и простотой обслуживания.

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6 апреля 2022

В мае ТАСС со ссылкой на пресс-службу концерна «Уралвагонзавод» сообщил, что Минобороны России передан эшелон новейших танков Т-90М.

В апреле «Российская газета» заметила, что в ролике, опубликованном Росгвардией, был показан основной боевой танк Т-90М «Прорыв-3» с покрытием, которое снижает заметность.

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Иван Потапов
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