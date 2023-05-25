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15:26, 25 мая 2023Наука и техника

Челябинский тракторный завод превысил рекорд времен СССР

ЧТЗ увеличил выпуск танковых двигателей на 12 процентов в сравнении с уровнем СССР

Фото: Александр Кондратюк / РИА Новости

Челябинский тракторный завод (ЧТЗ — «Уралтрак», в составе концерна «Уралвагонзавод» входит в «Ростех») превысил выпуск дизельных двигателей по итогам первого квартала 2023 года на 12 процентов в сравнении с показателями периода холодной войны. Об этом сообщается на сайте «Ростеха».

«На ЧТЗ ритмично ведется техническое обновление и модернизация производства, за последний год на 30 процентов увеличена численность коллектива. По итогам работы первого квартала текущего года объем ежемесячно выпускаемых модернизированных дизельных двигателей превысил на 12 процентов показатели СССР периода холодной войны», — приводит пресс-служба слова директора концерна по особым поручениям Игоря Мешкова.

Мешков отметил, что такие показатели были достигнуты впервые за новейшую историю ЧТЗ.

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ЧТЗ является основным изготовителем дизельных двигателей для российской бронетанковой техники. На заводе выпускают двигатели В-92С2Ф для танков Т-90М и Т-72Б3М, а также А-85-3А для танков Т-14.

Ранее пресс-служба Центрального военного округа (ЦВО) сообщила, что мотострелковое соединение общевойсковой армии ЦВО в Поволжье получило партию модернизированных танков Т-90М «Прорыв».

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Даниил Иринин
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