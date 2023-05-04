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18:19, 4 мая 2023Наука и техника

Общевойсковая армия ЦВО получила 11 танков Т-90М «Прорыв»

Соединение общевойсковой армии ЦВО в Поволжье получило 11 танков Т-90М «Прорыв»

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Мотострелковое соединение общевойсковой армии Центрального военного округа (ЦВО) в Поволжье получило модернизированные танки Т-90М «Прорыв». Об этом сообщила пресс-служба ЦВО, передает ТАСС.

«Партия из 11 модернизированных танков Т-90М "Прорыв" пополнила мотострелковое соединение общевойсковой армии Центрального военного округа, дислоцированное в Поволжье», — говорится в сообщении.

Т-90М «Прорыв» получил новый башенный модуль с многослойным бронированием и орудие 2А82-1М калибра 125 миллиметров. Также машина оснащена динамической защитой «Реликт», двигателем мощностью 1130 лошадиных сил, новой радиостанцией и системой управления огнем «Калина».

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В апреле американское издание 19FortyFive писало, что комплекс динамической защиты «Реликт» танка Т-90М может противостоять современным противотанковым боеприпасам.

В январе стало известно, что «Уралвагонзавод» успешно завершил очередной контракт и отправил Министерству обороны России новую партию модернизированных танков Т-90М «Прорыв».

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Даниил Иринин
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