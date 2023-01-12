«Уралвагонзавод» отправил новую партию Т-90М «Прорыв» Минобороны России
«Уралвагонзавод» отправил Министерству обороны России новую партию модернизированных танков Т-90М «Прорыв». Об этом сообщается в Telegram-канале предприятия.
«"Уралвагонзавод" успешно завершил очередной контракт на поставку танков Т-90М "Прорыв". Партия бронетехники уже отправлена в адрес Минобороны России», — говорится в сообщении.
Глава Минпромторга России Денис Мантуров отметил, что «Уралвагонзавод» в срок выполнил поставленную в рамках гособоронзаказа задачу.
Т-90М получил новый башенный модуль с многослойным бронированием, динамическую защиту «Реликт» и решетчатые экраны. В арсенал машины входит гладкоствольная пушка 2А82-1М калибра 125 миллиметров и дистанционно управляемая зенитная пулеметная установка.
В декабре Минобороны России сообщило, что танковое соединение Центрального военного округа в зоне проведения специальной военной операции получило партию танков Т-90М «Прорыв».
В сентябре издание Popular Mechanics назвало Т-90М лучшим танком, который принимает участие в специальной военной операции.