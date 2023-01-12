Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
12:47, 12 января 2023Наука и техника

«Уралвагонзавод» отправил новую партию Т-90М «Прорыв» Минобороны России

«Уралвагонзавод» отправил Минобороны новую партию модернизированных танков Т-90М «Прорыв»

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

«Уралвагонзавод» отправил Министерству обороны России новую партию модернизированных танков Т-90М «Прорыв». Об этом сообщается в Telegram-канале предприятия.

«"Уралвагонзавод" успешно завершил очередной контракт на поставку танков Т-90М "Прорыв". Партия бронетехники уже отправлена в адрес Минобороны России», — говорится в сообщении.

Глава Минпромторга России Денис Мантуров отметил, что «Уралвагонзавод» в срок выполнил поставленную в рамках гособоронзаказа задачу.

Т-90М получил новый башенный модуль с многослойным бронированием, динамическую защиту «Реликт» и решетчатые экраны. В арсенал машины входит гладкоствольная пушка 2А82-1М калибра 125 миллиметров и дистанционно управляемая зенитная пулеметная установка.

Материалы по теме:
«Армата», Циркон и «Посейдон» Военная техника России: где производят лучшие танки, ракеты и подлодки страны?
«Армата», Циркон и «Посейдон»Военная техника России: где производят лучшие танки, ракеты и подлодки страны?
11 декабря 2022
Гиперзвук, испытания «Сармата» и «Терминатора»: как изменилось российское оружие в 2022 году
Гиперзвук, испытания «Сармата» и «Терминатора»:как изменилось российское оружие в 2022 году
30 декабря 2022

В декабре Минобороны России сообщило, что танковое соединение Центрального военного округа в зоне проведения специальной военной операции получило партию танков Т-90М «Прорыв».

В сентябре издание Popular Mechanics назвало Т-90М лучшим танком, который принимает участие в специальной военной операции.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Даниил Иринин
Обсудить
Последние новости
В России впервые выявлен новый вариант коронавируса «кракен»
Двое рабочих из Подмосковья пострадали при обрушении крыши
В России оценили выгоду новых собственников от покупки иностранных активов
В московской сауне мужчина вонзил кий в грудь товарища во время игры в бильярд
Стримершу заблокировали за использование накладной груди
Навка прокомментировала госпитализацию Костомарова
Мужчина ворвался в здание российской школы в отсутствие охраны и напугал детей
Москвичам спрогнозировали оттепель с дождем
Захарова назвала абсурдными обвинения Армении в адрес России
«Уралвагонзавод» отправил новую партию Т-90М «Прорыв» Минобороны России
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.