«Уралвагонзавод» отправил новую партию Т-90М «Прорыв» Минобороны России

«Уралвагонзавод» отправил Минобороны новую партию модернизированных танков Т-90М «Прорыв»

«Уралвагонзавод» отправил Министерству обороны России новую партию модернизированных танков Т-90М «Прорыв». Об этом сообщается в Telegram-канале предприятия.

«"Уралвагонзавод" успешно завершил очередной контракт на поставку танков Т-90М "Прорыв". Партия бронетехники уже отправлена в адрес Минобороны России», — говорится в сообщении.

Глава Минпромторга России Денис Мантуров отметил, что «Уралвагонзавод» в срок выполнил поставленную в рамках гособоронзаказа задачу.

Т-90М получил новый башенный модуль с многослойным бронированием, динамическую защиту «Реликт» и решетчатые экраны. В арсенал машины входит гладкоствольная пушка 2А82-1М калибра 125 миллиметров и дистанционно управляемая зенитная пулеметная установка.

В декабре Минобороны России сообщило, что танковое соединение Центрального военного округа в зоне проведения специальной военной операции получило партию танков Т-90М «Прорыв».

В сентябре издание Popular Mechanics назвало Т-90М лучшим танком, который принимает участие в специальной военной операции.