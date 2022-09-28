В США назвали лучший из участвующих в боях на Украине танк

Popular Mechanics: российский Т-90М — лучший танк в спецоперации на Украине

Большинство из участвующих в боях на Украине танков устарели. Исключение составляет только российский Т-90М. Лучший танк, который принимает участие в специальной военной операции России на Украине, назвал американский журнал Popular Mechanics.

«Во-первых, они в значительной степени устарели по современным стандартам, хотя некоторые из них, такие как польский PT-91 Twardy и румынский T-55S, продемонстрировали скромные улучшения в огневой мощи, управлении огнем, датчиках и мобильности. Во-вторых, общая инженерная ДНК означает, что натовские Т-72, ​​как и российские современные танки Т-72, ​​Т-80 и Т-90, располагают одним и тем же инженерным компромиссом, который означает, что пробитие башни имеет тенденцию отбрасывать ее на некоторое расстояние с катастрофическими последствиями для экипажа», — говорится в публикации.

Там же отмечается, что современные танки вроде M1A2 Abrams, Leopard 2 и Т-90М были бы более эффективны в текущих условиях.

В сентябре «Известия» со ссылкой на Минобороны сообщили, что Россия в ответ на действия НАТО усилит Западный военный округ современными танками Т-90М «Прорыв», которые по своим основным характеристикам не уступают перспективной Т-14 «Армата».