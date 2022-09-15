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Россия из-за НАТО усилит ЗВО танками Т-90М

«Известия»: Минобороны России из-за НАТО усилит ЗВО танками Т-90М

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Россия в ответ на действия НАТО усилит Западный военный округ (ЗВО) современными танками Т-90М «Прорыв», которые по своим основным характеристикам не уступают перспективной Т-14 «Армата». Об этом со ссылкой на Минобороны сообщают «Известия».

Отмечается, что решение о поставках уже принято. Согласно публикации, новые танки пойдут как на перевооружение существующих военных частей, так и к вновь сформированным. Газета отмечает, что сроки поставок новых машин будут зависеть от выполнения гособоронзаказа.

По мнению военного эксперта Алексея Леонкова, Т-90М «Прорыв» создан «с учетом боевых возможностей перспективных противотанковых комплексов, имеет новую систему динамической защиты». «И кроме того, он получил новые боеприпасы, в том числе подкалиберные оперенные снаряды», — сказал специалист.

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Военный эксперт Владислав Шурыгин добавил, что «создание новых воинских частей в Западном военном округе — ответ на усиление группировки НАТО возле границ России». «Мы не можем себе позволить ограничиваться тем же составом, что и раньше», — уточнил эксперт.

В августе в публикации американского издания Military Watch заметили, что модернизированные танки Т-90М «Прорыв» остаются самыми боеспособными боевыми машинами российской армии.

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Иван Потапов
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