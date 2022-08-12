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В США оценили модернизированные Т-90

Издание Military Watch назвало Т-90М самым боеспособным танком России

Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Российские военные получили новую партию модернизированных танков Т-90М «Прорыв», которые остаются самыми боеспособными боевыми машинами российской армии. Усовершенствованные танки оценили в публикации американского издания Military Watch.

Танк Т-90М получил новый башенный модуль с многослойным бронированием, динамическую защиту «Реликт» и решетчатые экраны. Основным вооружением танка стала гладкоствольная пушка 2А82-1М с системой управления огнем «Калина».

Также в Т-90М оптимизировали расположение топлива и боеприпасов. Издание отмечает, что это повысило живучесть танков. «Танк не только гораздо более живуч, но и обладает лучшей ситуационной осведомленностью, особенно благодаря своим сетецентрическим боевым возможностям и современным тепловизионным прицелам, в то время как его новое основное орудие позволяет использовать много новых видов снарядов», — пишет Military Watch.

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Издание утверждает, что Т-90М считался сравнимым с большинством танков стран НАТО, но южнокорейские танки K2, которые купит Польша, и турецкие Altay могут поменять расстановку сил.

Ранее стало известно, что «Уралвагонзавод» передал Министерству обороны России партию модернизированных танков Т-90М «Прорыв» и бронированных ремонтно-эвакуационных машин БРЭМ-1М.

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Даниил Иринин
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