Танкисты в зоне СВО получили партию Т-90М

Танковое соединение ЦВО получило партию модернизированных танков Т-90М «Прорыв»

Танковому соединению Центрального военного округа (ЦВО) в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине передали партию модернизированных танков Т-90М «Прорыв», сообщили в Минобороны России.

«Партия современных модернизированных танков Т-90М «Прорыв» поступила на вооружение танкового соединения ЦВО, подразделения которого ведут боевые действия в зоне специальной военной операции. Экипажи танков совершенствуют навыки огневой подготовки и управления боевой машиной. Инструкторы обучают военнослужащих с учетом современного боевого опыта», — говорится в сообщении.

Танкисты отрабатывают стрельбу по мишеням как из закрытых, так и с открытых позиций прямой наводкой. Корректировку огня ведут при помощи беспилотников. Также экипажи выполняют вождение машин.

В сентябре американское издание Popular Mechanics назвало Т-90М лучшим танком, который принимает участие в спецоперации.

В августе «Уралвагонзавод» передал Минобороны России партию танков Т-90М и бронированных ремонтно-эвакуационных машин БРЭМ-1М.