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19:07, 28 апреля 2023Наука и техника

В США рассказали о значительном улучшении Т-90

19FortyFive: модернизированный Т-90 получил защиту от тандемных боеприпасов

Фото: Максим Шеметов / Reuters

Российские танки Т-90М, которые применяют в ходе специальной военной операции, получили динамическую защиту, способную противостоять современным противотанковым боеприпасам. В публикации американского издания 19FortyFive рассказали о возможностях усовершенствованного танка.

Т-90М получил систему защиты, которая фиксирует лазерное облучение машины комплексами управляемого вооружения и предупреждает экипаж об угрозе. Также защищенность танка обеспечивает комплекс динамической защиты «Реликт».

«Возможно, самым значительным улучшением новой модели является встроенная динамическая защита "Реликт", которая защищает танк от тандемных боеголовок и других снарядов», — пишет издание.

Т-90М является модификацией танка Т-90А. Основным отличием Т-90М от базовой версии стал новый башенный модуль с многослойным бронированием и орудие 2А82-1М. Также машина получила дистанционно управляемую пулеметную установку и двигатель мощностью 1130 лошадиных сил.

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В марте издание Newsweek писало, что Т-90М легче американского M1 Abrams. Это позволяет танку пересекать небольшие мосты и лучше двигаться по пересеченной местности.

В январе стало известно, что «Уралвагонзавод» отправил Министерству обороны России новую партию модернизированных танков Т-90М «Прорыв».

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Даниил Иринин
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