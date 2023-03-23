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07:54, 23 марта 2023Наука и техника

Названы преимущества российского Т-90М «Прорыв» перед американским M1 Abrams

Newsweek: российский танк Т-90М «Прорыв» имеет преимущество перед американским M1 Abrams

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Российский танк Т-90М «Прорыв» имеет преимущество перед американским M1 Abrams, пишет журнал Newsweek.

Автор статьи Элли Кук назвала преимущества российского танка: он имеет меньший вес и не нуждается в постоянном обслуживании. Она напомнила, что «Прорыв» создали на основе танка Т-72. Технику оснастили новой башней, мощным двигателем. Благодаря этим характеристикам танк отличается повышенной степенью живучести.

«Преимущество Т-90 состоит в том, что его вес намного меньше — это позволяет ему легче передвигаться по грязи и пересекать небольшие мосты», — подчеркнуло издание. Журнал сравнил M1 Abrams с «боровом, который жадно поглощает топливо».

Ранее Минобороны России сообщило, что экипажи российских танков Т-90М «Прорыв» активно тренируются уничтожать танки НАТО на Украине, в том числе американские M1 Abrams, немецкие Leopard 2 и британские Challenger 2.

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Марина Совина
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