Стало известно о подготовке экипажей Т-90М к уничтожению танков НАТО на Украине

Минобороны России: экипажи танков Т-90М тренируются уничтожать танки НАТО на Украине

Министерство обороны России сообщило, что экипажи российских танков Т-90М «Прорыв» активно тренируются уничтожать танки НАТО на Украине, в том числе американские M1 Abrams, немецкие Leopard 2 и британские Challenger 2, передает РИА Новости.

Стало известно, что танкисты изучают наиболее слабые места новейших бронированных машин западного производства, которые поставляются для нужд Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также оттачивают мастерство управления и огневой подготовки.

Опытные инструкторы на одном из полигонов тыловой зоны спецоперации объясняют военнослужащим, где расположены наиболее слабые точки, проводят практические занятия и обучают тактическим приемам. Также проводятся тренировки операторов-наводчиков для поражения целей на расстоянии до четырех километров, механики-водители учатся управлять Т-90М на естественных препятствиях.

Ранее сообщалось, что разведчики Западного военного округа обнаружили бронетехнику Вооруженных сил Украины (ВСУ) в укрытии в Кременной, после чего экипаж танка Т-72Б3 нанес по ней удар из пушечной пусковой установки 2А-46М5 калибра 125 миллиметров.

