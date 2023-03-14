Российские танкисты уничтожили выявленную в укрытии бронетехнику ВСУ

РИА Новости: экипаж танка Т-72Б3 уничтожил выявленную в укрытии бронетехнику ВСУ

Разведчики Западного военного округа обнаружили бронетехнику Вооруженных сил Украины (ВСУ) в укрытии в Кременной, после чего экипаж танка Т-72Б3 нанес по ней удар из пушечной пусковой установки 2А-46М5 калибра 125 миллиметров, сообщает корреспондент РИА Новости.

Командир танковой роты с позывным «Успех» заявил, что российские танкисты намерены поражать цели, выявленные разведкой. С помощью воздушных средств удалось обнаружить цели, которые «беспокоят очень сильно нашу пехоту» и находятся на рубеже обороны. По словам командира, при хорошей погоде экипаж выезжает три раза в день, за один из них возможно уничтожить до пяти целей.

«Выезжаем, отрабатываем весь полный БК [боевой комплект], чтобы все у нас ушло точно в цель, чтобы нанести максимальное поражение противнику», — подчеркнул «Успех».

Ранее Минобороны России показало кадры уничтожения позиций ВСУ танками Т-90М «Прорыв». На кадрах демонстрируется работа экипажа, выезд машин на рубежи и ведение огня по противнику.