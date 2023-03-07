Показаны кадры уничтожения позиций ВСУ танками Т-90М «Прорыв»

Минобороны России показало кадры уничтожения позиций ВСУ танками Т-90М «Прорыв»

Минобороны России показало видео уничтожения позиций Вооруженных сил Украины (ВСУ) отечественными танками Т-72Б3М, Т-72БМ и Т-90М «Прорыв». Кадры работы боевых машин публикует РИА Новости.

На видеозаписи показывается работа экипажа, выезд танков на рубежи, а также ведение огня по противнику.

«Для продвижения наших мотострелковых подразделений экипажи танков Т-90 выдвинулись на передний край обороны противника и нанесли мощный огневой удар. В первую очередь огнем из 125-миллиметровых пушек наводчики-операторы уничтожили позиции противотанковых средств и бронетехнику противника», — сказано в сообщении ведомства.

В Минобороны добавили, что корректировавший стрельбу разведчик при выполнении боевых задач попал под минометный обстрел. Однако он продолжил работу и передал танкистам координаты орудий, из которых противник вел огонь. В результате батарею ВСУ удалось уничтожить.

Ранее было опубликовано видео боя российских морпехов под Угледаром от первого лица.