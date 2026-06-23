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15:08, 23 июня 2026Наука и техника

В России рассказали о модернизации «Прорыва»

«Ростех»: Танк Т-90М модернизируют на основе отзывов из зоны СВО
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Александр Полегенько / ТАСС

Российский танк Т-90М «Прорыв» непрерывно модернизируют на основе отзывов из зоны проведения специальной военной операции (СВО). Об этом сообщил заместитель гендиректора «Ростеха» Николай Волобуев, слова которого приводят в Telegram-канале госкорпорации.

Он отметил, что защищенность машины возросла, а процесс модернизации Т-90М не останавливается. «Наши специалисты улучшают технику, исходя из новых задач, поступающих с передовой. Знания бойцов СВО, имеющих реальный опыт работы с нашей продукцией, полезны как для модернизации техники, так и для создания новых образцов», — сказал он.

Усовершенствованный Т-90 получил новую башню, современную систему управления огнем «Калина» и динамическую защиту «Реликт». Подвижность танка обеспечивает двигатель В-92С2Ф мощностью 1130 лошадиных сил. Т-90М оснащают решетчатыми экранами и средствами радиоэлектронной борьбы для защиты от дронов.

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Ранее в июне стало известно, что комплекс «Накидка», которым комплектуют Т-90М, снижает заметность в радиолокационном диапазоне в десять раз.

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