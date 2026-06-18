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18:45, 18 июня 2026Наука и техника

Раскрыта эффективность «Накидки» российских Т-90М

«Калашников»: Комплекс маскировки «Накидка» снижает заметность танка в десять раз
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Комплекс средств снижения заметности (КССЗ) «Накидка», которым комплектуют российские танки Т-90М, улучшает маскировку техники в несколько раз. Эффективность изделия раскрыл концерн «Калашников» в Telegram.

Разработку предприятия «НИИ стали» представили на международной выставке «Национальная безопасность. Беларусь-2026» в Минске. КССЗ состоит из элементов на основе радиопоглощающего материала, которые крепят на корпус и башню танка.

Комплекс обеспечивает снижение заметности в радиолокационном диапазоне в десять раз, а в инфракрасном — в два-три раза. «"Накидка" — обязательный элемент комплектования российской бронетанковой техники в зоне боевых действий», — говорится в сообщении.

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