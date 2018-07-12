Сирийским боевикам пригрозили новыми боями и заставили сдаться

Российские переговорщики, помогающие примирить воюющие в Сирии стороны, предупредили членов оппозиционных группировок о новой военной операции и посоветовали поскорее пойти на соглашение с правительством. Об этом сообщает Telegram-канал Directorate 4, занимающийся мониторингом ситуации на Ближнем Востоке.

По его данным, переговорщики в провинции Дераа заявили, что бойцам «Сирийской свободной армии» (ССА) — одного из крупнейших объединений вооруженных группировок — не стоит выезжать в Идлиб. Они указали, что регион «повторит судьбу Дераа»: в сентябре там якобы также начнется операция по освобождению территории от боевиков. Один из лидеров ССА отметил, что из-за этого члены объединения согласились пойти на примирение.

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В то же время авторы канала пишут, что группировка «Хайат Тахрир аш-Шам» (ХТШ, создана на базе запрещенной в России «Джабхат ан-Нусры») отвергла предложение. Сообщается, что ее пропагандисты пообещали приготовить «русской и сирийской армии то, чего они раньше не видели». Однако поскольку предыдущие похожие заявления остались лишь словами, то и новое не стоит воспринимать всерьез, отметили в Directorate 4.

Ранее сообщалось, что лидеры вооруженных формирований в сирийской провинции Дераа согласились на прекращение огня при посредничестве российского Центра по примирению. В частности, стороны договорились о прекращении боевых действий, урегулировании статуса боевиков и начале сдачи оружия. Не желающих урегулировать статус боевиков эвакуируют с семьями в провинцию Идлиб.

Военные действия в Сирии начались в 2011 году. В них задействованы правительственные силы, выступающие на стороне президента страны Башара Асада, умеренная оппозиция и различные исламистские группировки.

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