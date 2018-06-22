Сирийские боевики перешли на сторону Асада

Крупная группировка «Сирийской свободной армии» (ССА) в Южной зоне деэскалации перешла на сторону властей Сирии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на российский Центр примирения враждующих сторон.

Лидер группировки Важди абу Слес заявил по итогам переговоров, что находящиеся под контролем боевиков населенные пункты Дейр-Дама, Аш-Шиях и часть города Джаддаль с сегодняшнего дня добровольно переходят под контроль законного правительства.

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Он также отметил, что вместе с сирийской армией будет сражаться против боевиков запрещенных в России группировок «Джебхат ан-Нусры» и ИГИЛ.

К вечеру пятницы первые подразделения правительственных войск вошли в населенные пункты Дама и Аш-Шиях Южной зоны деэскалации.

В Сирии с 2011 года продолжается противостояние президента Башара Асада и мятежников, добивающихся его свержения. Конфликт перерос в полномасштабную гражданскую войну, в ходе которой окрепли террористические организации, в том числе «Исламское государство».

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