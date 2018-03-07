Боевики в Сирии уничтожили из «Фагота» отряд военных и сняли это на видео

Directorate 4 / Telegram

Боевики «Сирийской свободной армии» (ССА) обстреляли позиции правительственных войск Сирии из советского противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) «Фагот». Видео опубликовал Telegram-каналом Directorate 4, который занимается обзором деятельности террористов.

По информации канала, удар нанесли члены «Первой прибрежной дивизии» ССА. Инцидент произошел на севере провинции Латакия. Боевики сообщили, что все военные погибли.

«Сирийская свободная армия» — одно из крупнейших объединений вооруженных группировок в Сирии, которые ведут борьбу с правительством страны.

«Фагот» — советско-российский переносной ПТРК с полуавтоматическим командным наведением, разработанный в 1960-х годах. Его поставляли в десятки стран мира, в том числе в Сирию. Известно также, что комплексы использовали члены «Хайат Тахрир аш-Шам», созданной после объединения ряда группировок, в том числе «Джабхат ан-Нусры» (запрещена в России).

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