Атаку сирийских военных на боевиков показали на видео

Directorate 4 / YouTube

В сети появилось видео, снятое в районе города Хараста под Дамаском, где продолжается наступление сирийских правительственных войск на позиции боевиков. Ролик во вторник, 6 марта, публикует Telegram-канал Directorate 4, занимающийся мониторингом деятельности террористов.

На кадрах, в частности, можно увидеть вооруженных сирийских военных, а также несколько танков и БМП. Кроме того, на видео запечатлен обстрел районов, где, по всей видимости, укрываются джихадисты.

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По сведениям канала, несмотря на потери, которые сирийская армия понесла в Харасте в конце прошлого года, в настоящее время правительственные войска успешно развивают наступление в данном районе. В частности, как сообщило сирийское командование, военные начали штурм стратегически важной АЗС Бейруни, расположенной на дороге из Харасты в Думу. Отмечается, что захват этой точки позволит правительственным войскам блокировать часть действующих в районе боевиков группировки «Хайат Тахрир аш-Шам», отрезав их от основных сил.

В конце февраля стало известно, что сирийским военным удалось прорвать оборону боевиков из группировок «Файлак ар-Рахман» и «Хайат Тахрир аш-Шам» (создана на базе запрещенной в России «Джабхат ан-Нусры») в западной части Харасты и войти в ключевой район Аль-Аджай.

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