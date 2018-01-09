Ракетный удар сирийской армии по боевикам показали на видео

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В сети появилось видео, на котором запечатлен ракетный удар сирийских правительственных войск по позициям боевиков в городе Хараста к востоку от Дамаска. Ролик во вторник, 9 января, публикует Al-Masdar News.

На кадрах видно, как из размещенной на внедорожнике ракетной установки выпускают несколько снарядов. После этого над пораженными объектами в разных частях города поднимается дым.

Как отмечает издание, Сирийская арабская армия (САА), расширяя свое наступление в Харасте, развертывает все больше ракетных установок для поддержки войск в боях против боевиков. В частности, в регионе используются РСЗО «Голан 300».

В настоящее время правительственные силы пытаются уничтожить джихадистов в районах Аль-Аджми и Аль-Хадаек. При этом боевики совершают атаки на позиции сирийской армии, используя смертников.

Накануне стало известно, что правительственные войска Сирии прорвали окружение боевиков, блокировавших территорию военной базы в Харасте. Кроме того, сирийские военные сумели вернуть контроль над мукомольными мельницами, расположенными рядом с ней.

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