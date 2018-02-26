Сирийские бронемашины прорвали оборону террористов и попали на видео

В сети появилось видео, на котором запечатлено наступление сирийских правительственных войск на позиции боевиков в районе города Хараста под Дамаском. Ролик в понедельник, 26 февраля, публикует Al-Masdar News.

По данным издания, сирийским военным удалось прорвать оборону боевиков из группировок «Файлак ар-Рахман» и «Хайат Тахрир аш-Шам» (создана на базе запрещенной в России «Джабхат ан-Нусры») в западной части Харасты и войти в ключевой район Аль-Аджай. На кадрах видно, как по улице проходят бронемашины правительственных сил и вооруженные военные.

Отмечается, что в результате ожесточенных боев с джихадистами бойцы Сирийской арабской армии (САА) смогли занять несколько зданий в Аль-Аджае и таким образом укрепиться в западной части города.

В январе сообщалось, что САА, расширяя свое наступление в Харасте, развертывает все больше ракетных установок для поддержки войск в боях против боевиков. В частности, в регионе использовалась РСЗО «Голан 300». Один из ракетных ударов по позициям джихадистов попал на видео.

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