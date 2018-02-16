Курдские женщины уничтожили турецкий БТР и сняли это на видео

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Бойцы курдских Отрядов женской самообороны (YPJ) уничтожили бронетранспортер ACV-15 турецких вооруженных сил противотанковой управляемой ракетой. Это произошло на севере сирийского района Африн, сообщает Al Masdar News. Портал также публикует видео произошедшего.

5 февраля сообщалось, что курды из Отрядов народной самообороны (YPG) уничтожили аналогичный БТР. Тогда это сделали из советского противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) «Фагот».

С 20 января Турция проводит операцию «Оливковая ветвь» против формирований курдов в сирийском Африне. Анкара считает террористами представителей курдской партии «Демократический союз» (PYD) и ее вооруженные Отряды народной самообороны (YPG), в рядах которых воюют женщины.

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