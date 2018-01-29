Показана атака турецкого вертолета на позиции курдов

Запись атаки турецкого ударного вертолета T129 ATAK по позициям курдов в Сирии опубликована в Telegram-канале Directorate 4, который занимается мониторингом деятельности террористов.

27 января в сети появился видеоролик обстрела курдами турецкого ударного вертолета T129 ATAK в районе Африна.

С 20 января Турция проводит операцию «Оливковая ветвь» против формирований курдов в сирийском Африне. Анкара считает террористами представителей курдской партии «Демократический союз» (PYD) и ее вооруженные Отряды народной самообороны (YPG).

По данным Генштаба страны, с начала операции в Сирии было уничтожено 484 террориста. Отряды «Демократических сил Сирии» (ДСС) заявили об уничтожении свыше 300 человек.

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