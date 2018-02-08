Курды разнесли пикап протурецких боевиков советским «Фаготом»

Курды подбили пикап протурецких боевиков советским противотанковым ракетным комплексом «Фагот» в сирийском кантоне Африн. В результате выстрела куски машины, на которой был установлен крупнокалиберный пулемет, разметало в разные стороны. Видео опубликовано Telegram-каналом Directorate 4, занимающимся мониторингом деятельности террористов.

5 февраля сообщалось, что курды из Отрядов народной самообороны (YPG) с помощью такого же ПТРК уничтожили бронетранспортер ACV-15 турецких вооруженных сил.

«Фагот» — советско-российский переносной ПТРК с полуавтоматическим командным наведением, разработанный в 1960-х годах. Его поставляли в десятки стран мира, в том числе в Сирию. Известно также, что комплексы использовали члены «Хайат Тахрир аш-Шам», созданной после объединения ряда группировок, в том числе «Джабхат ан-Нусры» (запрещена в России).

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!