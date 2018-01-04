Боевики напомнили российским военным о принадлежности Сочи

Telegram-канал Directorate 4, занимающийся обзором деятельности террористов, опубликовал фотографию снаряда, который боевики из группировки «Вторая прибрежная бригада ССА [Свободная сирийская армия]» возможно запустили по российской авиабазе Хмеймим.

На снаряде боевики оставили надпись: «Сочи ваш, а Хама наша».

27 декабря был произведен обстрел авиабазы, но атаку отбили при помощи зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С1». ЗРПК перехватили как минимум две ракеты, выпущенные джихадистами.

3 января газета «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники сообщила, что 31 декабря на авиабазу Хмеймим было совершено нападение, в результате которого уничтожены семь самолетов (четыре фронтовых бомбардировщика Су-24, два многоцелевых истребителя Су-35С и один военно-транспортный Ан-72). Официально эта информация пока не подтверждена.

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